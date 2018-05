PT prepara megaevento para Dilma amanhã, em Brasília

O tom de seu pronunciamento terá ênfase no social, com destaque para a educação. De olho no voto feminino, fatia do eleitorado em que a candidata precisa ampliar os índices de intenção de voto, o PT organizou um ato político colorido para ser uma "celebração à mulher".

Dilma dirá que a continuidade do projeto de Lula significa pôr o Brasil entre as cinco maiores economias do mundo. Vestindo o figurino de herdeira de um presidente popular, ela vai aproveitar a oportunidade para bater o bumbo sobre o crescimento de 9% do Produto Interno Bruto (PIB), o maior desde 1996, puxado pela indústria e por investimentos.

Lula estará ao lado de Dilma na superprodução montada pelo marqueteiro João Santana, com direito a novo jingle de campanha que será exibido a uma plateia de 1,8 mil convidados - muitos deles de delegações internacionais. A exemplo do que fez no 4º Congresso do PT, em fevereiro, Lula exaltará, mais uma vez, as qualidades da ex-ministra da Casa Civil, no papel de fiador da candidatura.