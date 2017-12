PT pode não ter candidato próprio em 2010, diz Berzoini O PT pode não ter candidato próprio nas eleições de 2010. A afirmação foi feita pelo presidente nacional do partido, Ricardo Berzoini, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo desta segunda-feira. "Temos de dialogar com os demais partidos, que também têm nomes possíveis para 2010. Portanto, o PT não pode ter um comportamento presunçoso de achar que terá necessariamente candidato em 2010 nem abrir mão dessa possibilidade", afirmou ao diário. Ainda segundo Berzoini em entrevista, "o PT tende a ter um candidato do PT", pela sua tradição, mas não pode se colocar como único que pode lançar candidatos. "Dependendo da conjuntura política de 2010 pode ser interessante para o conjunto de forças políticas de esquerda, ou de centro com a esquerda, lançar um candidato para unificar e enfrentar o processo que, com certeza, será muito concorrido", avaliou o petista. Em 2010, será a primeira eleição presidencial - desde o fim da ditadura militar - em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poderá ser candidato. Lula é o candidato do partido desde 1989, quando enfrentou o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Berzoini acredita que o presidente não disputará outro cargo depois de deixar o Planalto.