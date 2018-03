PT pode expulsar vereadora de Ponta Grossa suspeita de forjar seu sequestro

CURITIBA - A vereadora Ana Maria Branco de Holleben (PT), de Ponta Grossa, interior do Paraná, presa desde o dia 2 sob a suspeita de simular o próprio sequestro, corre o risco de ser expulsa do partido caso não peça seu afastamento.

Em uma reunião do diretório municipal do PT, na noite de quinta-feira, 3, em Ponta Grossa, o partido decidiu que irá ouvir a vereadora no Conselho de Ética e não descarta a expulsão da legenda. Já a Câmara fará uma reunião extraordinária na próxima semana para definir que ação tomará a respeito.

No final da tarde desta sexta-feira, 4, a Justiça decretou a prisão preventiva de Ana Maria. A vereadora foi transferida da sala especial da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, onde passou a noite de quinta, e foi levada para outra sala especial, localizada no Quartel do Corpo de Bombeiros.

Segundo o deputado estadual Péricles de Mello, presidente municipal do PT e primo de Ana, o caso deve ter mais desdobramentos, pois uma quarta pessoa, que continua foragida e cuja identidade não foi revelada, seria ligada ao PSB, partido do vice-prefeito Doutor Zeca e com interesse na eleição da Câmara.

"Não podemos assegurar nada ainda, mas vendo o depoimento da Ana e ao mesmo tempo envolvimento dessa pessoa, tenho certeza que o caso terá muito desdobramento. Se fosse simplesmente para não ir à sessão da Câmara, ela poderia ter agido de outra forma, pois é uma pessoa muito respeitada, tem história no partido e na cidade", afirma.

Uma das versões para a suposta simulação de sequestro de Ana teria como objetivo obter vantagens com a não participação na eleição da Mesa Diretora da Câmara, o que daria condições para a chapa de situação vencer - o que não aconteceu, já que Aliel Machado (PC do B), que lidera o bloco oposicionista ao prefeito Marcelo Rangel (PPS), foi eleito para o cargo.

Em uma nota oficial divulgada nesta sexta-feira, o PT informou que ouvirá os envolvidos no Conselho de Ética e pede compreensão de todos filiados. "O PT pede a compreensão da sociedade e de sua militância até que sejam esclarecidos na sua totalidade os fatos que, embora escapem totalmente ao controle e orientação do partido, maculam profundamente a nossa imagem. Tais fatos, se confirmados, terão uma resposta condizente com a sua gravidade", diz a nota.