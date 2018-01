PT pode abrir mão encabeçar chapa em SP, diz Marta

"Em eleição e em política pode tudo, cada dia é um evento e um processo", disse Marta na noite desta sexta-feira, acrescentando que não tem pretensões de disputar o cargo. Estou gostando de ser ministra e estou sendo uma boa ministra", afirmou a ex-prefeita de São Paulo no camarote oficial da cidade no Anhembi.

Ela evitou citar sua preferência por uma escola de samba da capital paulistas e declarou que "como carnavalesca e ministra, o coração é de todos".

A ministra seguirá ainda para Recife e Olinda, em Pernambuco, e para Salvador e Rio de Janeiro, durante o carnaval.

Ela acompanhava o desfile sozinha no meio do camarote, quando foi chamada por assessores do prefeito para acompanhar a festa ao lado de Fernando Haddad e sua família.