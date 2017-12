PT perde para o PMDB lugar de maior bancada na Câmara O PT perdeu o lugar de maior bancada na Câmara com a volta de deputados que estavam em cargos no Executivo em seus Estados, e que tiveram de sair das funções para concorrer às eleições de outubro, cumprindo determinação da Lei Eleitoral. O PMDB é agora a maior bancada com 83 deputados. Atrás do PMDB estão o PT (81), o PFL (65), o PSDB (57), o PP (49), o PTB (42), o PL (35) e o PSB (28). A troca de cadeiras não terá muito impacto na Casa porque as indicações para comissões técnicas, que são divididas pelos partidos proporcionalmente ao tamanho das bancadas, já foram feitas. As comissões temporárias que podem ser criadas durante este ano serão formadas com base no tamanho que as bancadas tinham no dia 14 de fevereiro, como ficou acertado entre os líderes quando foram feitas as divisões dos cargos nas comissões. O líder do PT na Câmara, Henrique Fontana (RS), disse que não haverá mudanças porque as indicações para relatores dos projetos, de medidas provisórias e de demais matérias são feitas entre partidos governistas e de oposição. Quando o deputado se licencia para assumir secretaria ou ministério abre vaga para o suplente de sua coligação. Portanto, nem sempre o que assume o lugar é do mesmo partido. O PT, por exemplo, perdeu o deputado Wasny de Roure (DF) com a volta à Câmara do ex-ministro dos Esportes Agnelo Queiroz (PCdoB-DF).