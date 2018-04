PT perde nas capitais, mas ainda lidera em grandes cidades

O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi o partido que venceu em mais cidades onde disputava o segundo-turno nas eleições municipais deste domingo, 26. O Partido dos Trabalhadores venceu a disputa em oito cidades neste domingo, e agora governará 21 municípios entre os 79 que são capitais ou têm mais de 200 mil eleitores. Veja também: Confira como foi a cobertura no blog tempo real Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Acompanhe a apuração em tempo real Tire suas dúvidas sobre as eleições O número representa um crescimento na quantidade de cidades governadas pelo partido, que atualmente comanda as prefeituras de 17 cidades entre capitais e municípios com mais de 200 mil eleitores. Entre os detaques está a vitória do ex-ministro do Trabalho e da Previdência de Lula, Luiz Marinho, que venceu a disputa em São Bernardo do Campo, berço político do presidente. Apesar do crescimento, o partido perdeu as eleições nas três capitais onde tinha candidatos disputando o segundo turno. Em São Paulo, o atual prefeito, Gilberto Kassab, do Democratas, venceu Marta Suplicy. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, José Fogaça, do PMDB, bateu a petista Maria do Rosário. Em Salvador, na Bahia, outro peemedebista, João Henrique Carneiro, venceu o candidato do PT, Walter Pinheiro. PMDB Além das duas capitais, o PMDB foi vencedor em outras seis cidades onde disputava o segundo turno. O partido da base aliada de Lula saiu fortalecido das eleições municipais, vencendo em oito cidades no segundo turno e começa 2009 governando 17 cidades. Atualmente, o PMDB governa 14 municípios. O PMDB venceu as eleições em quatro capitais, com prefeitos reeleitos em três (João Henrique Carneiro, em Salvador, José Fogaça, em Porto Alegre e Dário Berger, em Florianópolis). No Rio de Janeiro, o candidato do PMDB, Eduardo Paes, venceu o venceu em uma disputa acirrada Fernando Gabeira (PV), que fazia parte de uma coligação com o PPS e o PSDB. Tucanos Os tucanos venceram o segundo turno em duas capitais neste domingo, com a eleição de João Castelo em São Luis, no Maranhão, e a reeleição de Wilson Santos, em Cuiabá, no Mato Grosso. No total, o PSDB venceu em quatro cidades, e começa 2009 governando 13 municípios entre capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores. O número representa um decréscimo para o partido, que atualmente governa 15 cidades do tipo. Em Belo Horizonte, o candidato da aliança entre o PT e o PSDB, Márcio Lacerda, do PSB, venceu o peemedebista Leonardo Quintão. Já a reeleição do democrata Gilberto Kassab em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, fez com que seu partido comece 2009 governando 5 municípios entre capitais e cidades com 200 mil leitores. Atualmente, os democratas governam quatro grandes cidades. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.