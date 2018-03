PT perde disputa para liderança do governo no Senado O PT perdeu a queda de braços com o PMDB em torno da liderança do governo no Senado. A presidente Dilma Rousseff decidiu que o novo líder será o deputado Mendes Ribeiro (PMDB-RS). Quem articulava para ganhar o cargo era o senador José Pimentel (PT-CE).