PT pedirá indenização a José Serra por danos morais O PT vai dar entrada amanhã com uma ação civil, no Fórum de Pinheiros em São Paulo, com o pedido de indenização por danos morais contra o presidenciável do José Serra (PSDB). Segundo o presidente do PT, José Eduardo Dutra, a decisão foi tomada porque o PT não vai aceitar ser atacado em sua honra. O PT se sentiu atingido em sua honra quando Serra acusou o partido de ser um contumaz fazedor de dossiês.