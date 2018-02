PT pede que PF investigue panfletos contra Dilma no PI O PT pediu que a Polícia Federal investigue a distribuição de panfletos com a "ficha corrida" da ex-ministra Dilma Rousseff no Departamento de Ordem e Política Social (DOPS). Para o presidente regional do PT, Fábio Novo, trata-se de uma campanha difamatória no centro de Teresina para prejudicar a pré-candidata petista à Presidência da República.