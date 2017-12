PT pede ao TSE que suspenda propagandas do PSDB O PT pediu nesta quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que suspenda a propaganda do PSDB veiculada no rádio e na televisão. Na publicidade, há participação do pré-candidato à Presidência, Geraldo Alckmin. O PT também quer que o TSE multe o PSDB por supostamente fazer propaganda eleitoral fora de época. Segundo o PT, o PSDB e seu candidato presidencial já estão "em plena atividade eleitoral". A legislação permite a propaganda eleitoral somente após o dia 5 de julho.