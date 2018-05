PT pede ao TSE multa a PSDB por propaganda antecipada

Nas duas peças divulgadas ontem, ambas com 30 segundos de duração, Serra falou de saúde e gestão, duas áreas consideradas suas principais vitrines eleitorais. Na primeira inserção, o ex-ministro da Saúde cobrou do governo federal maior investimento na área, com a contratação de mais médicos e enfermeiras e a construção de hospitais. "Tem que fiscalizar, cobrar, ficar em cima. Dá para fazer. Vamos juntos melhorar a saúde de nosso País." No segundo anúncio, ele destaca que a maior qualidade de um governante é a capacidade de "fazer acontecer" e destaca ter demonstrado esse talento em sua vida pública. "Esse é o meu jeito. Como sempre fiz."

Na representação, os advogados do PT acusam o PSDB de ter divulgado a imagem de Serra com o intuito de "alavancar sua popularidade eleitoral". O relator do caso é o ministro do TSE Aldir Passarinho Junior.