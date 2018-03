PT, PDT, PCdoB e PSB discutem reforma política Quatro partidos da base do governo Dilma Rousseff se reuniram hoje, em São Paulo, em torno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir uma estratégia conjunta para a votação de uma proposta consensual de reforma política pelo Congresso. No encontro, estavam representantes do PT, PDT, PCdoB e PSB, que decidiram fazer novas reuniões para chegar a um projeto comum.