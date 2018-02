PT-PB pode apoiar PSB e não Vital do Rêgo, decide TRE

A decisão do TRE ocorreu numa ação movida pelo Diretório Nacional do PT no início do mês passado que tentava enquadrar a legenda na Paraíba a apoiar Vital, que é o presidente das duas CPIs da Petrobras em curso no Congresso. A cúpula do PT havia recorrido à Justiça Eleitoral paraibana para que os petistas da Paraíba cumprissem uma resolução da Executiva Nacional do mês passado que prioriza alianças com o PMDB em seis Estados.

Com a última decisão do TRE da Paraíba, Lucélio Cartaxo (PT) poderá se candidatar ao Senado na chapa encabeçada por Ricardo Coutinho. No Estado, o candidato do PSB vai abrir palanque para Eduardo Campos. Ou seja, a presidente Dilma Rousseff pode ficar sem palanque na Paraíba.