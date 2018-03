PT paulista pediu a militantes que não usassem símbolo do partido

O presidente do PT paulista, deputado estadual Edinho Silva, disse que decidiu, após conversa na quarta-feira, 10, com representantes das centrais sindicais, orientar o Diretório Municipal para que os militantes do partido não fossem ao ato das centrais na Avenida Paulista com material ligado à legenda, como cartazes e camisetas.

O PT municipal havia convocado um ato dos militantes para as 14 horas desta quinta-feira, 11, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), mesmo local em que por volta do meio-dia começou a manifestação pelo Dia Nacional de Lutas, convocado pelas principais centrais sindicais do País.

Após a conversa com as centrais, Edinho falou com a vereadora Juliana Cardoso, presidente do diretório do PT paulistano, e pediu para que o apoio do partido aos atos das centrais não fosse ostensivo. "Estamos aqui hoje", afirmou. "O PT é apoiador desse movimento, mas não somos líderes nem convocamos os atos."