PT paulista discutirá com Dutra propostas para o Estado O presidente do PT paulista, deputado Edinho Silva, terá encontro amanhã com o presidente nacional da sigla, José Eduardo Dutra, para discutir políticas de governo para São Paulo na gestão da presidente eleita, Dilma Rousseff. Na reunião em Brasília, Edinho irá apresentar a Dutra uma proposta de agenda de discussões com o governo federal, bem como sugestões de lideranças regionais para as áreas de saúde, segurança pública, transporte e meio ambiente.