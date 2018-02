PT paulista convoca protesto contra Serra na Assembléia A bancada do PT na Assembléia Legislativa deve promover amanhã, a partir das 13 horas, um ato de protesto contra o governo José Serra (PSDB). De acordo com o líder petista na Casa, deputado Simão Pedro, o protesto é decorrência do que ele classifica de "operação abafa" do governo Serra no Legislativo paulista. "O governador Serra amordaça o Legislativo, contendo o papel de fiscalização do executivo através do medo de retaliação", destacou o parlamentar. O protesto será realizado em parceria com entidades ligadas aos movimentos sociais. Os líderes petistas alegam que a legenda vem tentando instalar, sem sucesso, algumas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) na Assembléia Legislativa. Dentre os pedidos, estão a investigação dos gastos com cartões corporativos da administração estadual tucana, do processo de privatização das rodovias paulistas, dos contratos da CDHU, das estatísticas criminais no Estado e das licitações realizadas pelo Metrô. "Estes e outros temas têm sido obstruídos pela base do governo Serra no Legislativo paulista", reclama o líder do PT. Para o pedido de instalação de uma CPI na Assembléia, são necessárias 32 assinaturas e o governo Serra tem ampla maioria na Casa.