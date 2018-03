PT orienta vereadores em Campinas a votar no PSB A Executiva Estadual do PT de São Paulo aprovou nesta segunda uma nota de orientação para que os três vereadores do partido em Campinas (SP) - Angelo Barreto, Jaírson Canário e Josias Lech - votem no vereador Arly de Lara Romeo, candidato do PSB a prefeito na eleição indireta a ser realizada amanhã (10) na cidade paulista. Segundo o presidente estadual do PT, Edinho Silva, a diretiva é "um gesto de boa vontade de dialogar com o PSB", em busca do apoio do partido à candidatura do ex-ministro da Educação Fernando Haddad, nas eleições para a Prefeitura da capital paulista, em outubro.