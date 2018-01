PT organiza ato no centro de Curitiba em apoio a Lula

CURITIBA - Cerca de 200 pessoas, segundo cálculo extraoficial de policiais militares que fazem a segurança do local, chegaram à Praça Generoso Marques, no centro de Curitiba, onde a partir das 15h o PT realiza um ato em solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vestidos com camisetas vermelhas e carregando bandeiras de partidos com PT e PCO, os manifestantes se revezam em um megafone no qual discursam contra o governo Michel Temer e em defesa do ex-presidente antes do início do ato. Camelôs montaram bancas no local onde vendem desde chapéus e guarda-chuvas até faixas com a inscrição "Lula 2018" e bandeiras do movimento LGBT.

Um trio elétrico está parado no local cercado por mais de 20 seguranças. Os organizadores levaram faixas com inscrições como "Eleição sem Lula é fraude" e o tradicional "Fora, Temer".

Integrantes de um grupo que coleta assinaturas para tentar reverter o impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff também montou uma banca na praça. Por enquanto, a maioria dos manifestantes é do Paraná. É o caso de um homem que se identificou apenas como João. "Tirei o dia de folga para vir aqui. Como petista me sinto na obrigação de ajudar a defender Lula da perseguição que ele vem sofrendo", afirmou. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 5 mil pessoas na praça. Lula deve passar pelo local depois do depoimento ao juiz Sérgio Moro. Antes disso, o ex-ministro da Justiça Eugenio Aragão e o senador Roberto Requião (PMDB-PR) vão ministrar aulas públicas sobre a Lava Jato.