PT oficializa amanhã candidatura de Patrus Ananias em Belo Horizonte

São Paulo, 04 - Após reunião nesta manhã com o presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão, o atual vice-prefeito de Belo Horizonte, Roberto Carvalho, anunciou apoio à candidatura do ex-ministro Patrus Ananias à sucessão do prefeito Márcio Lacerda (PSB). Carvalho, que chegou a formalizar seu nome junto à Justiça Eleitoral logo após o rompimento entre o PT e o PSB, vai retirar sua candidatura e participará, nesta quinta-feira, 5, à tarde, do ato de lançamento da campanha de Patrus Ananias. Ao deixar o diretório nacional do PT hoje, Carvalho disse que não será empecilho para a unidade do PT mineiro.

A cúpula petista corre contra o tempo para formar uma coligação forte em torno de Ananias. A expectativa do PT é atrair o PMDB do deputado federal Leonardo Quintão, que já anunciou sua candidatura, e o PDT do vice de Quintão, o ex-deputado federal Mario Heringer, além do PCdoB. A direção nacional do PMDB já foi acionada a negociar a desistência de Quintão.

A tendência é que o vice de Patrus seja de um partido da base aliada do governo Dilma Rousseff. "Assim como se criou um quadro novo a partir do rompimento do acordo com o prefeito Márcio Lacerda, essa movimentação toda pode criar uma nova realidade em Belo Horizonte, que é o que nós estamos buscando", afirmou ontem (03) Rui Falcão.

O rompimento entre PT e PSB ocorreu porque Lacerda se recusou a manter o acordo por escrito que previa coligação proporcional com os petistas em Belo Horizonte. "Rompimento de acordo, na política, é uma coisa gravíssima", disse Falcão na ocasião.