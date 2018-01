PT oferece apoio a Cabral se Pezão desistir O PT do Rio, que já adiou duas vezes a saída do governo Sérgio Cabral (PMDB), ofereceu nesta quarta-feira, 8, apoio ao governador na disputa por uma vaga no Senado. A contrapartida seria a desistência da candidatura do vice-governador, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e o apoio ao candidato do PT, o senador Lindbergh Farias. Em entrevista após reunião com Cabral no Palácio Guanabara, o presidente do PT no Rio, Washington Quaquá, disse que a "chapa dos sonhos" na sucessão estadual teria o ministro da Pesca, Marcelo Crivella (PRB), como vice de Lindbergh e Cabral como candidato a senador.