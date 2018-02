PT no Senado decide manter rodízio nos cargos da mesa

Com o rodízio, ambos os postulantes do PT à primeira-vice-presidência, Marta Suplicy (SP) e José Pimentel (CE), ocuparão o cargo por um ano cada um. Eles vão decidir entre eles quem dará início ao revezamento. A mesma regra se aplicará a Eduardo Suplicy (SP) e Delcídio Amaral (MS), que pleiteiam a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Por enquanto, o senador Lindberg Farias (RJ) é o único postulante do PT à presidência da Comissão de Infraestrutura do Senado.

Solucionadas as disputas dentro da bancada, caberá ao líder do PT, Humberto Costa (PE), tentar se entender com o líder do PMDB, Renan Calheiros (AL). Se for mantida a regra de que o bloco prevalece na escolha das comissões, o PMDB ficaria menor e correria o risco de perder o comando da Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, Costa já adiantou que o PT aceita que essa comissão fique com o PMDB.

O PT negocia a formação de um bloco com PDT, PSB, PCdoB, PR e PRB. Se a formação do bloco for concretizada, o PT pode contar com 30 senadores, grupo bem maior que o PMDB, que tem 20 parlamentares.