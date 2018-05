PT nega ligação da campanha de Dilma com arapongas O presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, afirmou que o jornalista e consultor Luiz Lanzetta não tem "nenhuma relação" com a campanha da ex-ministra Dilma Rousseff à Presidência da República nem autorização ou recomendação de seu comando para tratar de contratação de arapongas e da fabricação de dossiês contra adversários políticos.