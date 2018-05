PT nega contratação de marqueteiro de Obama

Na nota, o PT esclarece que Self visitou no último dia 16 o Diretório Nacional da sigla e trocou impressões com o publicitário João Santana, marqueteiro petista, sobre as possibilidades da internet em uma campanha eleitoral.

Fundador da BSD, Self ajudou a formatar em 2008 a estratégia que arrecadou US$ 500 milhões para a campanha de Obama à presidência dos Estados Unidos. Dados da empresa apontam que foram obtidas cerca de US$ 6,5 milhões de doações online - uma média de US$ 80 por doação -, o que criou um novo paradigma sobre financiamento de campanha nos EUA e no mundo.

Uma das inovações da BSD foi pulverizar as doações por várias páginas de relacionamento na internet, que tinham em comum o apoio à campanha de Obama.