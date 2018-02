PT não sabe governar o País, diz FHC

SÃO PAULO - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criticou nesta segunda-feira, 25, o governo federal, o PT e à base aliada durante Congresso do PSDB realizado em São Paulo.

"Essa gente não sabe governar o País. Olha o que fizeram com o petróleo. É um crime", exemplificou FHC, numa referência à crise da Petrobras.

"Juntaram o governo, com o partido, com o Estado, com o mesmo marqueteiro", completou ele, numa referência aos anúncios feitos pela presidente Dilma Rousseff da redução do preço da energia e da desoneração da cesta básica, em cadeia nacional de rádio e televisão.

FHC classificou a alta de 0,9% no Produto Interno Bruto (PIB) como um "pibinho que chega numa época em que outros países crescem". O ex-presidente alertou ainda para a alta da inflação e rebateu as afirmações de que o PSDB é partido de ricos e dos banqueiros. "Quem dá dinheiro para banqueiros sem parar são eles. Dão ao BNDES, que dá aos bancos", ironizou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FHC deixou o evento antes do pronunciamento do governador Geraldo Alckmin e do senador Aécio Neves, provável candidato do partido à Presidência em 2014.