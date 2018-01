PT não pressionará por renúncia de João Paulo

Embora tenham anunciado que respeitarão qualquer posição de Cunha, os petistas não descartam a possibilidade de conversar futuramente com o deputado dependendo do encaminhamento de sua situação na Câmara. "O partido pode aconselhá-lo, mas jamais impor", comentou o líder.

A cúpula do PT tem evitado falar abertamente sobre o caso. "Não vou me pronunciar sobre isso em respeito à dor dele", justificou o líder do PT na Câmara e vice-presidente da sigla, José Guimarães (CE), que é irmão do ex-deputado José Genoino (SP), atualmente em prisão domiciliar.

João Paulo Cunha, condenado no processo do Mensalão, aguarda a expedição do mandado de prisão para iniciar o cumprimento de sua pena de 6 anos e 4 meses por corrupção passiva e peculato. O petista ainda aguarda a análise de um recurso contra a condenação por lavagem de dinheiro, o que elevaria sua pena a um total de 9 anos e 4 meses. Alguns petistas defendem que Cunha deve renunciar ao mandato de deputado federal assim que for preso, o que evitaria o processo de cassação no Parlamento.