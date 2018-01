'PT não precisa ser salvo', diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou nessa quinta-feira, 5, que tenha dito que "nem melhora da economia salva o PT", conforme publicado pelo Estado ontem.

A reação do petista foi registrada em uma publicação feita por ele em sua conta no Facebook na tarde de quinta-feira. Lula escreveu que "O PT não precisa ser salvo porque tem força para superar as atuais dificuldades, como superou no passado".

Reportagem do Estado, publicada na edição dessa quinta, relatou reunião do ex-presidente com deputados estaduais e dirigentes petistas, em São Paulo. Segundo presentes, o ex-presidente teria comparado os efeitos do escândalo do mensalão sobre o governo, em 2005, com as repercussões da Operação Lava Jato na gestão Dilma.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a reunião, Lula teria avaliado que, enquanto em 2005, o bom desempenho da economia ajudou o PT a superar a tempestade e vencer a eleição do ano seguinte, agora, os efeitos da operação da Polícia Federal não poderiam ser suplantados nem por uma repentina e milagrosa melhora da economia sob o governo Dilma Rousseff.

Conforme o cenário projetado pelo ex-presidente, a diferença seria que, desta vez, existem indícios de enriquecimento pessoal dos envolvidos nos desvios da Petrobrás, ao contrário do que ocorreu no mensalão, cujo objetivo, segundo os relatos, seria financiar o “projeto político” do PT.

Veja a íntegra do post de Lula no Facebook:

Eu não afirmei em reunião com deputados que “nem melhora da economia salva o PT", como foi publicado no jornal O Estado de S.Paulo desta quinta-feira (6) e reproduzido pelo portal UOL.

O PT não precisa ser salvo porque tem força para superar as atuais dificuldades, como superou no passado.

Luiz Inácio Lula da Silva