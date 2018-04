PT não mudará política econômica, diz Dutra O presidente eleito do PT, José Eduardo Dutra, garantiu hoje que o partido não mudará a política econômica, caso a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, assuma o Palácio do Planalto, em 2011. O documento que reúne as diretrizes do programa de governo de Dilma, intitulado "A grande transformação", diz que o Brasil terá "crescimento acelerado" nos próximos anos, mas não detalha as propostas nem estabelece metas.