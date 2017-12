PT não fará restrição para alianças, diz Berzoini O presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), disse neste sábado que "o partido não se limitará a qualquer restrição" para fazer as alianças partidárias visando à reeleição do presidente Lula. Segundo ele, a única "exceção é PPS devido ao seu atual comportamento". A declaração foi feita logo após o 13º Encontro Nacional aprovar a autorização para que o Diretório Nacional decida caso a caso as alianças "com partidos da base do governo, bem como apreciar recursos sobre alianças estaduais". O presidente do PT disse que as negociações definirão se as alianças serão mais ou menos amplas. "Estamos conversando com todos, como os partidos tradicionais próximos ao PT, como o PCdoB e PSB, com os quais as negociações estão mais avançadas. Acreditamos que tanto para a aliança nacional como as dos Estados é necessário analisar a conjuntura de momento e a necessidade de ampliar". A partido aprovou também o nome de Berzoini como coordenador-geral da campanha para as eleições deste ano. Segundo a emenda aprovada, "de imediato" Berzoini será encarregado de realizar "uma proposta de coordenação, dentro do espírito de unidade partidária, de construção de alianças partidárias e sociais". O PT diz ainda que "apóia a decisão do presidente de tomar a decisão a respeito da candidatura no momento apropriado, mas inicia a preparação da campanha eleitoral". De acordo com a nota aprovada no encontro "construir a vitória do nosso projeto político no Brasil é fortalecer as transformações democráticas e populares que a América Latina vivencia e estabelecer novos desafios para um Brasil mais justo, solidário e democrático".