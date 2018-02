'PT não deve solidariedade a Delcídio', diz Rui Falcão

São Paulo - Em nota divulgada no final da tarde desta quarta-feira o presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse que o partido não deve solidariedade ao senador Delcídio do Amaral (PT-MS), líder do governo no Senado, preso hoje de manhã pela Operação Lava Jato.

Segundo Falcão, as acusações atribuídas a Delcídio, de tentar barrar as investigações da Lava Jato, não têm relação com suas atividades partidárias. O presidente do PT deve convocar em curto espaço de tempo uma reunião da executiva nacional do partido para avaliar o caso. Várias lideranças petistas defendem a expulsão do senador.

A nota foi divulgada pouco depois do início da sessão do Senado que julgaria a manutenção da prisão do senador.

Confira a íntegra da nota:

“O presidente Nacional do PT, perplexo com os fatos que ensejaram a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de ordenar a prisão do Senador Delcídio do Amaral, tem a dizer o seguinte:

1- Nenhuma das tratativas atribuídas ao senador têm qualquer relação com sua atividade partidária, seja como parlamentar ou como simples filiado;

2- Por isso mesmo, o PT não se julga obrigado a qualquer gesto de solidariedade;

3- A presidência do PT estará convocando, em curto espaço de tempo, reunião da Comissão Executiva Nacional para adotar medidas que a direção partidária julgar cabíveis.