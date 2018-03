PT não deve medir o PSDB por sua régua, diz tucano O presidente do Diretório Estadual do PSDB-SP, deputado federal Duarte Nogueira, reagiu neste domingo (14) às declarações do presidente do Diretório Estadual do PT-SP, deputado estadual Edinho Silva, de que o governo do PSDB em São Paulo estaria vivendo o seu pior momento. Segundo o líder tucano, "o PT não deve medir o PSDB pela régua petista, pois está numa fase fundo do poço e quer puxar todo mundo junto".