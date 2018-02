PT não abre mão da candidatura de Padilha, diz Carvalho O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, garantiu que o PT não abre mão da candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha para as eleições estaduais de São Paulo. No entanto, disse Carvalho, o PMDB "apresentou um candidato que apoia a presidente Dilma e vai ter a recíproca". O PT no Estado pode viver uma reviravolta diante da possibilidade de PCdoB e PP debandarem da campanha de Padilha e apoiarem o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, do PMDB.