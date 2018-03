PT-MG reafirma intenção de lançar candidatura própria

Em reunião da Executiva Estadual na noite da última quinta-feira, 4, o PT reafirmou a intenção de lançar candidatura própria ao governo de Minas e antecipou o prazo de inscrições para os candidatos à vaga de 22 de março até 05 de abril. Neste intervalo, uma comissão política indicada por consenso irá buscar construir um acordo entre o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel.

O objetivo é apresentar um candidato único do partido na definição envolvendo o candidato no Estado da base aliada ao Palácio do Planalto. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, é o pré-candidato do PMDB. "Tal determinação não expressa qualquer tipo de restrição a possíveis candidatos filiados a legendas aliadas ou qualquer pretensão do PT de ser hegemônico", diz a resolução aprovada.