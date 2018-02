PT-MG quer ocupar primeiro escalão do governo Dilma O PT de Minas Gerais vai apresentar quatro nomes do diretório estadual para ocupar o primeiro escalão do governo da presidente eleita Dilma Rousseff. Além do ex-ministro Patrus Ananias e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, a comissão que se reuniu na noite de ontem incluiu entre os "ministeriáveis" do Estado os nomes do secretário-geral da Presidência da República, Luiz Dulci, e do deputado federal Virgílio Guimarães. Os petistas mineiros reivindicam também presença em órgãos como o Departamento de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e em empresas como Correios, Furnas e Banco do Brasil.