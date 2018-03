PT-MG homenageará Alencar com 'filiação honorária'

"Queremos homenageá-lo pelo compromisso com o governo Lula, pela lealdade, pelo brasileiro que ele é e pelo que representou nesses oito anos", disse o presidente reeleito do PT-MG, deputado federal Reginaldo Lopes, aliado de primeira hora do ex-prefeito.

Pimentel, pré-candidato à sucessão do governador Aécio Neves (PSDB), trava uma disputa interna com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, e busca retomar a interlocução política com o vice-presidente após um afastamento que teve início durante a eleição para a capital mineira, em 2008. Na época, o ex-prefeito firmou uma aliança com o governador tucano para a eleição de Márcio Lacerda (PSB), enquanto Alencar apoiou a candidatura da deputada Jô Moraes (PC do B).

No encontro em Brasília, o vice-presidente pediu que seja feito um esforço para a construção de uma candidatura única da base aliada no Estado, fortalecendo o palanque da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata petista à Presidência, no segundo maior colégio eleitoral do País. Alencar sugeriu que a candidatura do ministro das Comunicações, o peemedebista Hélio Costa, seja levada em consideração pelo grupo de Pimentel.