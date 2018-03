PT-MG entrega manifesto em apoio a candidatura própria

"Acreditamos que Minas também merece ter o PT administrando seu destino", diz o manifesto, assinado pelos pré-candidatos Fernando Pimentel e Patrus Ananias, além de prefeitos, vice-prefeitos, deputados federais e estaduais.

Segundo o PT-MG, no encontro com Carvalho, foi entregue também uma pesquisa realizada nos dias 27, 28 e 29 de março pelo Instituto Sensus, que "demonstra a viabilidade eleitoral de uma candidatura própria petista em Minas".

Na disputa com o PMDB de Hélio Costa pela indicação do cabeça-de-chapa, o PT iniciou um processo para tentar ganhar tempo e convencer o presidente Lula a apoiar uma candidatura própria no segundo maior colégio eleitoral do País. Costa é, entre os pré-candidatos, o mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto e Lula já teria manifestado uma preferência pelo peemedebista para não ameaçar o acordo nacional em torno da candidatura presidencial de Dilma Rousseff.

No manifesto, Costa e o PMDB não são citados. "Em Minas Gerais, o PT tem candidatos, que podem fazer mais e melhor por nossa terra e nossa gente", diz o texto.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A comitiva petista era composta pelo presidente estadual do partido, deputado federal Reginaldo Lopes, e por uma comissão de negociações integrada por apoiadores das duas pré-candidaturas do PT ao governo. "O partido deixou para trás antigas diferenças e hoje está unido em torno de um forte ideal: oferecer o melhor para Minas Gerais", afirmam os petistas no manifesto.