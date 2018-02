PT-MG diz esperar que Lula colabore com Pimentel O presidente do PT em Minas Gerais e deputado federal, Odair Cunha, espera que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva "colabore sempre" para a candidatura de Fernando Pimentel ao governo do Estado. Com relação à presidente Dilma Rousseff, a expectativa de Cunha é que ela estará "muito presente" em Minas Gerais para fazer campanha, mas também para reafirmar e mostrar as ações do governo dela no Estado. O presidente do PT-MG compareceu à cerimônia de posse da nova direção do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG). A agenda de Pimentel previa sua presença no evento, mas o candidato não compareceu.