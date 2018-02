PT mapeia movimentação de potenciais adversários em 2014 As movimentações nos Estados dos possíveis adversários do PT nas eleições presidenciais de 2014 - Aécio Neves (PSDB), Eduardo Campos (PSB) e Marina Silva (sem partido) - já estão no radar do diretório nacional do partido. Esta foi uma das pautas da reunião desta segunda-feira da direção nacional do partido com dirigentes estaduais, realizada em São Paulo. "Fizemos um primeiro apanhado sobre as pretensões dos partidos políticos nos Estados que aqui estiveram presentes. Por exemplo, quem está representando a Rede (de Marina Silva) nos Estados, se tem articulação pró-Aécio, pró-Eduardo Campos", explicou o presidente nacional do PT, deputado Rui Falcão. Apenas o Espírito Santo não mandou representante para o encontro.