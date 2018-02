PT manifesta apoio a senadores que atuaram na Mesa

O líder do PT no Senado, Aloizio Mercadante (SP), divulgou nota na qual afirma que a bancada do PT no Senado presta solidariedade aos senadores da bancada que participaram da Mesa Diretora do Senado Federal nos últimos anos, "com a segurança de que estes jamais assinaram ou compactuaram com os chamados ''atos secretos''".

"Esta bancada considera inaceitável que atos administrativos da Mesa Diretora não tenham respeitado o princípio constitucional da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição. Exigimos rigorosa apuração, identificação dos responsáveis e punição dos envolvidos nestes atos", sustenta a nota, assinada pelo senador Aloizio Mercadante.