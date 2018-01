PT lança cartilha para exaltar seus 10 anos no poder

O livreto intitulado "O Decênio que mudou o Brasil - PT 10 anos de governo: do povo, para o povo, pelo povo" foi elaborado com apoio do Instituto Lula e da Fundação Perseu Abramo. Segundo a cartilha, que traz as imagens de Lula e Dilma na capa, nos últimos 10 anos foi revertida a "decadência induzida pela rota da neocolonização neoliberal". Para o PT, "o povo voltou a protagonizar mudanças, está altivo, recuperando a autoestima".

Além dos textos autoelogiosos, as páginas trazem tabelas e gráficos comparativos de indicadores econômicos e sociais dos períodos 1995-2002, ou seja, o governo de Fernando Henrique Cardoso, classificado como anos do "neoliberalismo", confrontando os dados dos anos 2003-2012, dos governos Lula e Dilma, definidos como de "desenvolvimentismo".

Na parte econômica, usando dados do Banco Central, Ipea e IBGE, o documento do PT aponta que a inflação acumulada no governo FHC alcançou 106,5%, ante 76,5% nos anos Lula-Dilma. Ainda segundo esses dados, o PIB per capita saiu de 6,4% para 27,6%, enquanto a relação dívida/PIB foi de 143,3% sob o governo tucano para -41,1% nos anos do PT à frente do Planalto. Ainda nessa comparação, a produtividade saiu de 0,3% para 13,2%.

Na área dos indicadores sociais, o texto ressalta a geração de 18,5 milhões de empregos do governo petista (contra 5 milhões dos oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso) e afirma que a gestão deu uma nova dinâmica econômica e vem colaborando para a redução da miséria.

O documento cita o Bolsa-Família, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa, Minha Vida como instrumentos de seu projeto desenvolvimentista. Entre os feitos de 10 anos de governo, o PT destaca o aumento do salário médio real dos trabalhadores, a redução da taxa de juros e as políticas de redução de custos às famílias e às empresas, como a diminuição da conta de luz. Dizendo-se capaz de "repartir do bolo" e fazer o País crescer, o partido ataca o governo tucano por conceber um desenvolvimento nacional atrelado às "forças de mercado" e acusa o governo FHC de fazer privatizações "sem critérios e decência administrativa".

Seminários

O evento desta quarta-feira marcará o início de uma série de 10 seminários que serão feitos em todo o País. O primeiro acontecerá em Fortaleza (CE) no dia 28 deste mês, com a presença do vice-presidente nacional do PSB, Roberto Amaral. Nesta terça-feira, em sua página no Facebook, o ex-presidente publicou os depoimentos do economista Luiz Gonzaga Belluzzo e do presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Wagner Freitas, sobre "os 10 anos de governo popular e democrático".