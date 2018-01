PT justifica apoio a Barros Munhoz na Assembleia de SP A bancada de deputados estaduais do PT de São Paulo, que toma posse nesta terça-feira, divulgou hoje nota na qual justifica o apoio à reeleição do deputado Barros Munhoz, do PSDB, como presidente da Assembleia Legislativa. No documento, o presidente do PT paulista, deputado estadual Edinho Silva, afirma que a aliança com Munhoz e com o PSDB não foi para a "construção de um projeto de sociedade", mas "para aprimorar a relação da Casa com a sociedade".