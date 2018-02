PT investe R$ 600 mil em portal por candidatura de Dilma

Porém, o tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, acredita que a Lei Eleitoral aprovada pelo Congresso prejudicará a arrecadação pela internet. "Essa lei não colabora para o aumento das pequenas contribuições porque exige que o doador assine um recibo", reclamou. "O que aconteceu com o Obama não acontecerá no Brasil", disse ele, numa referência à eleição do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quando houve uma avalanche de doações pela internet de até US$ 100.

Apesar da queixa, a cúpula do PT aposta na nova estrutura de comunicação para impulsionar a candidatura de Dilma e admite até mesmo debater com internautas sugestões para o programa de governo. "Estamos nos posicionando desde já para o grande debate de 2010", afirmou o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.