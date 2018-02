PT inicia escolha interna para presidência da Câmara

O processo de escolha petista prevê nova reunião da bancada no dia 6 de dezembro para debater as prioridades para o próximo ano e o melhor perfil para a disputa do cargo. Não há data definida para a escolha do nome. No entanto, o partido preocupa-se com os avanços do concorrente PMDB. Por isso, o nome do PT deverá ser escolhido por volta do dia 20 de dezembro, para permitir articulações de apoio com os outros partidos.

Maior partido da Câmara, o PT quer comandar a Casa no primeiro biênio. O segundo período do mandado seria presidido pelo PMDB, cujo nome para o cargo é o do líder do partido, deputado Henrique Eduardo Alves (RN).