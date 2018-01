PT inaugura "Placar da Impunidade" Militantes do PT inauguraram nesta sexta-feira, no Rio o "Placar da Impunidade", que contará cada dia em que não forem presos os assassinos dos prefeitos de Santo André, (SP), Celso Daniel (PT), e de Campinas, no interior, Antônio da Costa Santos, o Toninho (PT). Daniel foi assassinado há seis dias. Já Toninho, há 137 dias. "Há uma estatística macabra no Brasil, segundo a qual os crimes de morte não têm solução. Esse é o pior dos crimes porque é contra a vida, não é contra o patrimônio", afirmou o deputado estadual Chico Alencar (PT-RJ). Ele cobrou ainda o esclarecimento de homicídios de sindicalistas do Rio, como o eletricista Aldanir Santos, morto em novembro, o casal de enfermeiros Edma e Marcos Valadão, assassinado em 1999, e o rodoviário "Tião Sem Medo", cuja morte não foi esclarecida desde 1997. O marcador - formado por cartazes impressos - percorrerá vários pontos do Rio. No domingo, será instalado em frente ao Posto 9, na Praia de Ipanema. "O PT do Rio não aceita que se comece a criar um clima detetivesco (sic) em torno da morte do Celso Daniel porque isso acaba comprometendo a investigação", disse o deputado. Ao fim do ato de hoje, velas foram acesas em torno de uma árvore. "É mais do que um simples símbolo fúnebre. Essas velas representam a iluminação, uma chama sobre esses crimes", disse.