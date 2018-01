PT homologa neste sábado candidatura de Mercadante O PT de São Paulo realiza neste sábado convenção que homologa a candidatura do senador Aloizio Mercadante ao governo do Estado. No evento, o partido pretende traçar um plano que balanceie a campanha de Mercadante entre discursos que casem com os de Lula com outros que se concentrem nos problemas do Estado, apontando como Mercadante lidará com eles. Além de oficializar o nome do senador como candidato, o partido definirá Eduardo Suplicy como candidato ao Senado e as chapas de deputados federais e estaduais. O presidente nacional do partido, Ricardo Berzoini, que participará do encontro, não acha que assuntos nacionais possam dominar os temas da campanha de Mercadante. Para ele, a tendência é que assuntos regionais prevaleçam e destaca três áreas: educação, saúde e segurança. Contudo, Berzoini acredita ser importante que o discurso de Mercadante esteja afinado ao de Lula. ?É óbvio dizer que é relevante que as nossas campanhas estejam juntas, mas não podemos esquecer de nos preocuparmos com as necessidades do Estado?, disse Berzoini. Paulo Frateschi, presidente estadual do partido, concorda com o Berzoini, mas enfatiza que é impossível quaisquer candidatos ao governo não opinar ou se embasar na campanha federal para moldar a disputa estadual. ?Ontem (quinta-feira), Alckmin e Serra foram a Catanduva para andarem de mãos dadas e falar mal do Lula. Esse será o tom de toda a campanha?, afirmou. Como Berzoini, Frateschi também entende que mesmo com a campanha regional sendo influenciada pela disputa federal, Mercadante terá de se concentrar nos assuntos do Estado. ?Para ganhar, temos de lançar propostas que vão ao encontro do que a população de São Paulo precisa?, disse, e lembrou que na convenção deste sábado, será apresentado um diagnóstico feito pelo partido sobre o atraso do Estado nos últimos 12 anos em que teve governo do PSDB. Sobre alianças, Frateschi disse que são boas as relações do partido com Orestes Quércia, presidente do PMDB no Estado, mas que o ex-governador deve mesmo ser candidato. ?Creio no apoio de Quércia num eventual 2º turno?, disse.