PT herdou do governo anterior dívidas com FMI, diz Dilma Sem citar, diretamente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a presidente Dilma Rousseff fez nesta sexta-feira, 22, críticas ao governo dele, ao lembrar que, quando o PT assumiu o comando do País, em 2003, herdou dívidas para quitar com o Fundo Monetário Internacional (FMI). "O governo anterior ao Lula deixou um acordo com o FMI que limitava investimentos", disse, em cerimônia de inauguração da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 horas em Horizonte (CE).