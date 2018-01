PT gaúcho fala em consenso, mas prepara prévias Mais do que definir o calendário eleitoral, a reunião do diretório regional do PT do Rio Grande do Sul, neste sábado, tenta buscar uma candidatura de consenso ao governo do estado para evitar um novo confronto interno entre Olívio Dutra e Tarso Genro, como ocorreu em 1998. Os próprios pré-candidatos e as principais lideranças do partido, entre as quais o ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Pont, e o deputado federal Paulo Paim, dizem que as prévias seriam desgastantes. Mas admitem que elas se tornarão necessárias se não houver entendimento. Tanto que já têm até datas marcadas, os dias 3 e 17 de março. O encontro estadual que referenda todos os candidatos do PT está marcado para 25 de março. Depois que o governador manifestou sua intenção de concorrer à reeleição, nesta semana, correntes como a Democracia Socialista e alguns secretários vinculados à Articulação de Esquerda, como Antônio Marangon, da Reforma Agrária, e Lúcia Camini, da Educação, passaram a defender a tese de que Olívio Dutra, por já estar no comando, é quem tem mais condições de continuar conduzindo o projeto petista. A deputada Maria do Rosário defende a alternância do poder para evitar a burocratização dos governos e vai pedir que o prefeito de Porto Alegre dispute a candidatura mesmo que o partido entenda que sua densidade eleitoral é semelhante à de Olívio. Quando teve seu nome lançado por seis correntes internas, há 10 dias, Tarso Genro disse que não enfrentará o governador se perceber que as condições de vitória posterior, nas eleições, forem semelhantes para os dois. Inicialmente, o prefeito esperava uma pesquisa encomendada pelo partido ao Ibope para aferir quem tem mais chances na corrida eleitoral contra os outros partidos para tomar sua decisão. Depois, pressionado pelas correntes favoráveis à sua candidatura, passou a considerar também o conceito de densidade eleitoral, que leva em conta fatores como preferências internas e consultas à militância. Aguardado com ansiedade por todas as correntes, o resultado da pesquisa será mantido em segredo pelos 60 participantes do diretório. Será importante como instrumento de análise e argumento nas discussões internas, mas não vai alterar a trajetória do partido em direção à disputa prévia.