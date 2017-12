PT gaúcho confirma pré-candidatura de Rossetto ao Senado O PT do Rio Grande do Sul confirmou, em encontro no final de semana, o nome do ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, como pré-candidato ao Senado. Em seu 18º Encontro Estadual, o PT ratificou também a pré-candidatura do presidente estadual da legenda, Olívio Dutra, ao governo gaúcho, que já havia sido anunciada, e lançou uma lista de nomes à Assembléia e à Câmara dos Deputados. O PSB deverá decidir no próximo sábado se irá ou não indicar um nome para concorrer a vice-governador aliado ao PT ou terá candidatura própria ao governo. Outra possibilidade para fechar a vaga é a deputada estadual Jussara Cony (PC do B), indicada por seu partido para concorrer a vice em uma composição com o PT.