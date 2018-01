PT formaliza aliança com PCdoB e PRB para apoiar Lula A Executiva Nacional do Partidos dos Trabalhadores formalizou, em reunião na sede da legenda em São Paulo, a formação de coligação com o PCdoB e PRB, em torno da campanha pela reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi feito hoje pelo presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini (PT), que salientou que o encontro da Executiva teve apenas o caráter formal para ratificar a decisão da Convenção Nacional da sigla, realizada no último sábado. Segundo Berzoini, apenas o PSB, entre os partidos aliados mais próximos do PT, não participará da coligação, por conta da obrigatoriedade da verticalização das alianças, que exige que as coligações estaduais sigam a coalizão nacional, e também por conta da cláusula de barreira, exigência de que uma legenda obtenha, pelo menos, 5% dos votos em nove Estados para continuar a existir depois da eleição deste ano. De acordo com ele, a campanha nacional pela manutenção da Presidência da República contará com uma tesouraria própria e independente do PT, ao mesmo tempo em que gerenciará as finanças da coligação, mas não repassará dinheiro aos partidos aliados. "A campanha nacional poderá interagir por meios com os outros partidos para a realização da campanha, mas não com o uso de recursos financeiros", adiantou, indicando que os partidos da coligação poderão receber materiais de campanha. Recursos Além disso, Berzoini reiterou que não haverá "mistura" dos recursos obtidos nas arrecadações estaduais com a campanha nacional. Segundo ele, o PT ainda define quais serão os "critérios para relacionamento da campanha nacional com a opinião pública" e por quais meios o partido poderá informar sobre arrecadações e gastos da campanha, não descartando, inclusive, a divulgação das contas pela internet. Isso tudo, dependerá, explicou ele, da definição do grupo responsável pela área de finanças da campanha de Lula, na próxima semana, quando o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, deverá ser confirmado como tesoureiro. "O prefeito Filippi quer apresentar um plano de concepção de trabalho para a próxima semana, o qual estamos aguardando, mas não acreditamos que haverá divergências com o pensamento do partido", declarou. Por fim, o presidente do PT, disse acreditar que a campanha eleitoral deste ano será menos dispendiosa aos partidos, uma vez que está proibida a realização de showmícios, distribuição de brindes e publicação de outdoors. "Será uma campanha mais politizada, com mais propostas e menos pirotecnia", opinou.