PT fluminense fará homenagem a Celso Daniel O PT do Rio de Janeiro convocou para terça-feira um ato de homenagem ao prefeito de Santo André, Celso Daniel. Em nota enviada aos jornais, o partido repudiou o assassinato e afirmou que pretende reunir centenas pessoas em um protesto suprapartidário contra a violência e cobrando medidas contra atos criminosos. "O assassinato de Celso Daniel choca e revolta toda a cidadania brasileira. Os 72 atentados e ameaças a prefeitos e parlamentares petistas não são trágicas coincidências. Estes fatos inserem-se na terrível espiral da violência em que a sociedade brasileira está mergulhada", diz a nota do PT. Segundo o presidente regional do partido, Gilberto Palmares, há cerca de um mês, petistas tiveram uma reunião com o ministro da Justiça, Aloysio Nunes, em Brasília, para discutir o problema das inúmeras ameaças de morte feitas a membros do PT. "Nós fizemos o alerta, mas acho que eles não deram a importância devida", disse. "Descobrir a motivação do crime é trabalho da polícia, mas eu acho que é muito possível que o assassinato esteja ligado à atuação do PT contra grupos de criminosos", acrescentou. A vice-governadora do Rio, Benedita da Silva, embarcou para São Paulo no fim desta tarde para comparecer ao enterro do prefeito de Santo André. Segundo a assessoria de imprensa da vice-governadora, Benedita era amiga de Celso Daniel e chorou muito com a notícia da morte do prefeito. O deputado estadual Chico Alencar contou que a notícia chegou durante uma reunião do diretório regional do PT, nesta manhã. "Estávamos todos reunidos, eu, a Benedita, o Jorge Bittar, o Gabeira e outras 50 pessoas, quando alguém anunciou a morte de Celso. Foi um choque porque, embora apreensivos, nós tínhamos esperança de que ele seria encontrado vivo." O deputado afirma que o PT vai começar a cobrar medidas mais eficientes para acabar com a violência. "A gente quer uma investigação específica sobre essas ameaças contra o PT e outros movimentos de esquerda. Sabemos que existe uma orquestração dos setores conservadores. E, nesse caso do Celso, é relevante o fato de o crime ter sido tão cruel, com requintes de crueldade, com um ódio muito grande que pode ser um ódio político."