PT fica com 6 capitais; Kassab e Gabeira estão no 2º turno

O PT elegeu 6 dos 15 prefeitos de capital que confirmaram suas vitórias no primeiro-turno das eleições municipais neste domingo. O PMDB, o PP e o PSDB elegeram dois prefeitos de capital; e PSB, PTB, e PC do B obtiveram uma vitória cada. Houve surpresas em quatro das maiores cidades do país, que terão segundo-turno. Em São Paulo, o eleitor escolherá entre o atual prefeito Gilberto Kassab (DEM) e a ex-ministra e ex-prefeita Marta Suplicy (PT). Kassab saiu do terceiro lugar nas pesquisas a cerca de uma semana da eleição para quase empatar com Marta Suplicy, que liderou durante quase toda a campanha. O tucano Geraldo Alckmin chegou em terceiro; e Paulo Maluf (PP), em quarto. Rio de Janeiro No Rio de Janeiro, a surpresa foi a ida ao segundo-turno do candidato do PV, Fernando Gabeira (PV), superando Marcelo Crivela (PRB). Ele disputará contra Eduardo Paes (PMDB), que foi o mais votado. Em Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), que conta com o apoio do governador mineiro, Aécio Neves, e do atual prefeito, Fernando Pimentel, disputará o segundo-turno contra Leonardo Quintão (PMDB). A diferença entre os candidatos, que esteve na casa dos dois dígitos durante quase toda a campanha, foi de apenas dois pontos percentuais. Na capital baiana, o prefeito João Henrique (PMDB) decidirá a disputa no dia 26 contra o deputado Walter Pinheiro (PT). ACM Neto chegou apenas em terceiro. Eleitos Os seis prefeitos do PT eleitos no primeiro-turno foram João da Costa em Recife (PE), Luizianne Lins em Fortaleza (CE), João Coser em Vitória (ES), Raul Filho em Palmas (TO), Raimundo Angelim em Rio Branco (AC) e Roberto Sobrinho em Porto Velho (RO). O PMDB venceu em Campo Grande (MS) com Nelson Trad e em Goiânia (GO), com Iris Rezende. O PSDB elegeu Beto Richa em Curitiba (PR) e Silvio Mendes em Teresina (PI). Os dois prefeitos-eleitos do PP são Cícero Almeida em Maceió (AL) e Iradilson Sampaio em Boa Vista (RO). O PSB manteve a Prefeitura de João Pessoa (PB) com Ricardo Coutinho. Também confirmaram a eleição antecipada Edvaldo Nogueira do PC do B em Aracaju (SE) e Micarla de Souza (PTB) em Natal (RN). Segundo-turno Em Porto Alegre (RS), o atual prefeito José Fogaça (PMDB) enfrentará a candidata do PT, Maria Rosário. Em Florianópolis (SC), a disputa será entre o PMDB (Dário Berger) e o PP (Espiridião Amin). No Mato Grosso, a disputa por Cuiabá (MT) se dará entre Wilson Santos (PC do B) e Mauro Mendes (PR). Outra capital que terá segundo-turno é São Luís (MA), entre João Castelo (PSDB) e Flávio Dino (PC do B). Em Macapá (AP), a disputa no segundo-turno será entre Camilo Capiberibe (PSB) e Roberto Góes (PDT). A capital do Amazonas (AM) terá segundo-turno entre Amazonino Mendes (PTB) e Serafim Corrêa (PSB). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.